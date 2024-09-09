Есть ли реальная польза от прохождения десяти тысяч шагов в день

В последнее время мы много слышим, что для поддержания здоровья нужно в сутки проходить не менее 10 тысяч шагов. Но что по этому поводу говорят исследования?

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Японская компания Yamasa когда-то создала первый в мире шагомер Manpo-kei. Это название переводится как «измеритель 10 000 шагов». Частично это связано с тем, что иероглиф «10 000» (万 — Ман) визуально похож на шагающего человека. На тот момент также считалось, что этого количества шагов достаточно для хорошего здоровья.

Согласно результатам современных исследований, ходьба — это действительно важный фактор здорового образа жизни. Но специалисты по-разному говорят о необходимом для этого количестве шагов. Одни исследования демонстрируют, что 10 тысяч шагов в сутки укрепляют мышцы, снижают риск возникновения ожирения, улучшают здоровье сердца, а другие показывают, что те же результаты дают 6−8 тысяч шагов в день.

Кроме того, для здоровья играет важную роль не количество шагов, а интенсивность физической активности и её регулярность. Если человек мало двигается, то ему могут дать ощутимые результаты уже 5 тысяч шагов в день, а если он физически активен, то может потребоваться больше шагов для этого.

В целом же 10 тысяч шагов — это скорее маркетинг. Это число легко запоминается, также это достижимая, но не очень простая цель для большинства людей.

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