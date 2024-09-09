Врач назвал неожиданное средство для здоровья кишечника

Шелуха семян подорожника является одним из лучших средств для улучшения пищеварения, считает терапевт Карен Радж. Его слова цитирует Daily Mirror.

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Радж заявил, что шелуха семян подорожника оказывает уникальное действие на ЖКТ. По его словам, она одинаково полезна как при трудностях с опорожнением кишечника, так и при диарее. Он пояснил, что дело в растворимой клетчатке, из которой на 80 процентов состоит это неожиданное средство.

Терапевт назвал шелуху семян подорожника даже более полезным продуктом для здоровья кишечника, чем знаменитые семена чиа.

«Семена подорожника образуют в кишечнике более вязкую гелеобразную субстанцию​. Это притягивает больше воды и эффективнее улучшает регулярность стула», — отметил врач.

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