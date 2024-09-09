Врач объяснил, к каким заболеваниям приводит стресс и как с ним бороться

Как справиться со стрессом? Несколько рекомендаций дал главный врач Городской клинической больницы № 71 города Москвы Александр Мясников. По его словам, полностью побороть стресс нельзя. Но в умеренных количествах он даже полезен для организма, сообщает издание «Вести Московского региона».

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Как известно, стресс приводит ко множеству заболеваний. Это сердечно-сосудистые, онкологические, инфекционные и психологические заболевания.

«Стресс ведет к депрессии, а в таком состоянии невозможно справиться с ситуацией. А депрессия угнетает иммунные силы. Даже вакцина действует на людей со стрессом хуже, антитела не вырабатываются в должном количестве», – сказал врач.

Он назвал наиболее действенные методы борьбы с избыточным стрессом. Среди них – физическая нагрузка, правильное питание, хороший сон. Таким образом, важно наладить режим дня, ложиться спать и просыпаться в одно время, не переедать. Любая высококалорийная пища ведет к проблемам, усиливает стресс. Также нужны регулярные физические нагрузки 5 раз в неделю минимум по 40 минут, заключил Мясников.