Диетолог перечислил полезные свойства бананов

Банан стимулирует выработку мелатонина, поэтому может помочь при бессоннице. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

© Сетевое издание m24.ru

По ее словам, продукт считается хорошим источником мягкой клетчатки – она благотворно влияет на работу кишечника, забирает на себя вредные вещества, радионуклиды, соли тяжелых металлов и эндотоксины.

"Кроме того, в банане много витаминов группы B и магния. Поэтому он успокаивает, улучшает концентрацию внимания и повышает настроение, – указала эксперт. – Банан допустимо употреблять при бессоннице, поскольку он стимулирует выработку мелатонина. Если человек вечером съест банан, он быстрее уснет".

Помимо прочего, в банане содержится много калия. Микроэлемент помогает выводить из организма излишнюю жидкость, убирает отеки и укрепляет сердечно-сосудистую систему. А благодаря входящим в его состав углеводам банан считается хорошим источником энергии и дает ощущение сытости, добавила диетолог.

При этом Соломатина подчеркнула, что лучше есть не более одного-двух бананов в день.

"Если же у человека зашкаливает сахар, бананы из рациона убираются. Также их лучше не есть людям с лишним весом, которые сели диету", – посоветовала она.

Ранее главный гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина посоветовала придерживаться средиземноморской диеты для укрепления сосудов в пожилом возрасте. В частности, необходимо употреблять свежие овощи, фрукты, а также рыбу, в которой есть омега-3 жирные кислоты. Улучшить состояние сосудов также помогает регулярная физическая активность.