Диетолог объяснил, когда потребление фруктов и овощей стоит ограничить

Традиционно считающиеся полезными фрукты и овощи в определенных случаях могут быть опасны для здоровья. Например, их употребление стоит ограничить при некоторых заболеваниях. Таким мнением в разговоре с «Вечерней Москвой» поделилась врач-диетолог Елена Соломатина.

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По словам Соломатиной, для здорового человека, не страдающего какими-либо заболеваниями, норма употребления овощей и фруктов в день составляет полкилограмма.

Специалист подчеркнула, что в случае некоторых проблем со здоровьем количество употребляемых фруктов и овощей стоит ограничить.

«Фрукты содержат много органических кислот. Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (особенно в стадии обострения, а некоторым — при хронической форме) фрукты могут навредить. Особенно если их употреблять на голодный желудок и в большом количестве. Кислые фрукты с большей вероятностью могут вызывать обострение», — предупредила эксперт.

Виноград, бананы и хурму врачи даже исключают из диет, заметила Соломатина. Их также убирают из рациона при склонности к лишнему весу или проблемах с сахаром. Содержащаяся в фруктах фруктоза, в отличие от сахара, не требует выброса инсулина, однако она провоцирует аппетит — в этом случае у человека возможны проблемы с печенью, предупредила диетолог.

Овощи тоже вовсе не так безобидны для здоровья, уверена врач.

«Овощи менее сладкие. Хотя есть овощи с большим количеством сахара и крахмала — свекла, морковь, кукуруза, картофель и так далее. Крахмал может повышать уровень глюкозы в крови. Клетчатка в овощах, конечно, полезна, но людям с проблемами ЖКТ она тоже может навредить. Клетчатка выполняет своего рода роль ершика, но, действуя на воспаленные ткани, лишь провоцирует ухудшение состояния», — объяснила Соломатина.

По словам эксперта, фрукты и овощи, которые начали портиться, теряют витамины. Кроме того, внутри них начинает развиваться патогенная флора, и употребление таких продуктов может даже спровоцировать отравление. Детям и людям, имеющим психические заболевания, однозначно стоит отказаться от перезревших овощей и фруктов, заключила собеседница «ВМ».