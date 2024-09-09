Специалист отметил вескую причину пить воду с лимоном по утрам

Стакан воды с долькой лимона натощак — это, скорее, незаменимый утренний ритуал адептов ЗОЖа или бесполезная затея, завирусившаяся в соцсетях? Ни то, ни другое! Незатейливый напиток, по словам специалистов, действительно может принести пользу организму, но в то же время есть и противопоказания, которые стоит учесть.

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«Он помогает привести процесс пищеварения в движение по утрам», — объяснила диетолог Лаура Парада в интервью испанскому Vogue.

Она также отметила, что лимон обладает способностью стимулировать выработку желчи и желудочного сока и, следовательно, может предотвратить образование газов и вздутие живота.

Эксперт посоветовала обратить внимание на температуру воды. Идеальный вариант — пить ее теплой, но не горячей.

«Если жидкость имеет ту же температуру, что и тело, она усваивается намного быстрее», — рассказала специалист.

Несмотря на то что питье натощак — эффективный способ стимулировать обмен веществ и увлажнить организм, рассчитывать на похудение с помощью воды с лимоном не стоит. Зато долька цитруса позволяет придать чистой воде приятный вкус — в результате вы с удовольствием пьете больше.