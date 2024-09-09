Кардиолог посоветовал бегать, чтобы «сопротивляться» инфекциям

Умеренные физические нагрузки благотворно влияют на иммунную систему.

Чтобы избежать травм суставов, перед тренировкой рекомендуется обратиться к спортивному врачу или ортопеду. Специалист научит правильной технике передвижения.

Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин.

«Физические нагрузки могут улучшить сопротивляемость инфекциям. Там достаточно сложные разные иммунные механизмы, которые сейчас изучаются. Эволюционно мы в ответ на стресс должны отвечать какой-то физической активностью, повышением, улучшением физической формы собственной. И это правильный выход эмоций. Через улучшение работы нервной системы улучшается иммунная. Потому что мы сегодня видим мощные связки между головным мозгом и иммунной системой. Нужно знать, как бегать, нужны правильные кроссовки. По-хорошему, если серьёзные пробежки, то сходить к ортопеду, спортивному врачу — они научат правильной технике бега. Это, собственно, самое важное. Потому что здесь беда — это суставы. Регулярная проблема с менисками. Просто люди не хотят профилактикой заниматься. Можно объяснить, бегать правильно, и это будет безопасно».

Ранее травматолог госпиталя Бурденко посоветовал отказаться от пробежек по набережным. Передвигаться по асфальту и дышать выхлопными газами опасно. Спортом лучше заниматься утром, когда на улицах пустынно, отметил в эфире радиостанции «Говорит Москва» завотделением хирургии позвоночника главного госпиталя Бурденко, хирург-травматолог, ортопед, вертебролог Рамис Асланов.