Диетолог назвал полезное для мозга питание

По словам врачей, правильное питание может значительно помочь в адаптации к психическому стрессу, особенно в период возвращения к учебе и работе. Специально подобранный рацион не только повышает продуктивность, но и идеально подходит для детей, которые вновь садятся за парту, а также для взрослых, вернувшихся из отпуска.

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В центре такого рациона находится питательный завтрак. Доктор Торал Шах рекомендует включать в утреннее меню белок, медленно усваиваемые углеводы и полезные жиры. Эта комбинация способствует поддержанию уровня энергии на протяжении всего дня.

Идеальный завтрак, по мнению специалиста, должен состоять из йогурта или творога, яиц, орехов, фасоли и цельнозернового хлеба. На обед или ужин стоит отдать предпочтение рыбе, такой как тунец, лосось или сардины, которые богаты омега-3 жирными кислотами. Эти полезные жиры не только поддерживают здоровье сердца и иммунной системы, но и укрепляют мозг.

Также стоит отметить важность продуктов, богатых витаминами группы B. Хотя ученые продолжают изучать их влияние на мозг, некоторые исследования показывают, что они могут улучшать внимание и концентрацию.

Кроме того, зеленый чай может стать отличным помощником для улучшения настроения и повышения работоспособности. Этот напиток содержит теанин — аминокислоту, которая активирует мозговую деятельность, улучшает память и внимание, а также способствует повышению общего настроения.