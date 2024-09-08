Эксперт назвал три привычки, которые защитят от диабета

Названы три привычки, которые помогут защититься от диабета
Диабет считается одним из самых серьезных заболеваний, но его можно предотвратить. Комплекс профилактических мер обычно оказывается эффективным.
Регулярное взвешивание поможет избежать диабета. Увеличение веса может быть трудно оценить объективно. Поэтому не стоит полагаться на ощущения или внешний вид. Взвешивание раз в неделю может дать точные данные. Если вы заметили увеличение веса, вам следует пересмотреть свой рацион. Избыточный вес — один из основных факторов риска развития заболевания.
Физические упражнения также могут помочь избежать диабета. При этом необязательно всегда ходить в спортзал. Для профилактики диабета достаточно регулярных физических упражнений. Ходьба также эффективна в этом отношении.
Кроме того, сбалансированное питание снижает риск развития многих заболеваний. Поэтому важно включать в рацион только полезные продукты. Особенно стоит обратить внимание на свежие овощи, крупы и орехи, передает «Турпром».
Многие люди стремятся отказаться от сахара, чтобы привести тело в порядок и подтянуть фигуру. Но исключить глюкозу из рациона полностью вряд ли получится, потому что она содержится во многих продуктах питания. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.
Низкоуглеводные диеты с высоким содержанием жиров потенциально повышают риск возникновения диабета на 20 процентов.