Эксперт назвал три привычки, которые защитят от диабета

Диабет считается одним из самых серьезных заболеваний, но его можно предотвратить. Комплекс профилактических мер обычно оказывается эффективным.

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Регулярное взвешивание поможет избежать диабета. Увеличение веса может быть трудно оценить объективно. Поэтому не стоит полагаться на ощущения или внешний вид. Взвешивание раз в неделю может дать точные данные. Если вы заметили увеличение веса, вам следует пересмотреть свой рацион. Избыточный вес — один из основных факторов риска развития заболевания.

Физические упражнения также могут помочь избежать диабета. При этом необязательно всегда ходить в спортзал. Для профилактики диабета достаточно регулярных физических упражнений. Ходьба также эффективна в этом отношении.

Кроме того, сбалансированное питание снижает риск развития многих заболеваний. Поэтому важно включать в рацион только полезные продукты. Особенно стоит обратить внимание на свежие овощи, крупы и орехи, передает «Турпром».

Многие люди стремятся отказаться от сахара, чтобы привести тело в порядок и подтянуть фигуру. Но исключить глюкозу из рациона полностью вряд ли получится, потому что она содержится во многих продуктах питания. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

Низкоуглеводные диеты с высоким содержанием жиров потенциально повышают риск возникновения диабета на 20 процентов.