Диетолог: чрезмерное употребление инжира может быть вредно

В период сбора урожая инжира эксперты-диетологи рассказали о возможных рисках, связанных с употреблением продукта. Плоды инжира славятся высокой питательной ценностью и содержат большое количество антиоксидантов, витаминов C, A и E. Об этом сообщает диетолог Римма Мойсенко.

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Они могут быть полезны при бронхиальной астме и учащенном сердцебиении. Инжир часто включают в диеты для похудения, он способствует расслаблению кишечника.

Но это может как принести пользу, так и вызвать неблагоприятные последствия. Специалисты не советуют употреблять инжир людям с заболеваниями ЖКТ и диабетикам, так как плод содержит много фруктозы, сообщает «Живая Кубань».

Также инжир является источником белка и йода, что может негативно отразиться на иммунной системе, отметила.

Напомним, что диетолог предупредил о трех опасных диетах. Минздрав предложил проверку эффективности добавок.