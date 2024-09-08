Хирург назвал пять способов укрепить здоровье сосудов

Забота о сосудах не только помогает предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, но и способствует улучшению физического и психоэмоционального состояния. Эндоваскулярный хирург, заведующий отделением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения Ашот Григорьян рассказал «Вечерней Москве», как правильно поддерживать здоровье сосудов.

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За что отвечают сосуды

Здоровые сосуды играют ключевую роль в общем благополучии организма. Сосудистая система отвечает за транспортировку крови, кислорода и питательных веществ к различным органам и тканям.

По словам эксперта, в организме человека два типа сосудов: артерии и вены. Каждая из них имеет особенности строения и для каждой характерны патологические процессы, приводящие к их закупорке и невозможности тем самым выполнять отведенную роль.

— Для поддержания их работы необходимо соблюдать ряд мер. Проходимость артерий нарушается из-за холестерина, который откладывается в стенке сосуда, постепенно приводя к уменьшению просвета артерии. Этого можно избежать, соблюдая режим питания, при котором в рационе преобладают растительные жиры, уменьшается доля животных жиров и быстроусвояемых углеводов, снижается доля жирных сортов мяса и рыбы, — рассказал он.

Движение — это жизнь

Эксперт отметил, что, кроме питания, важна и физическая активность, которая позволяет «растопить» весь накопленный жир и тем самым облегчить работу сердца и продлить жизнь сосудов.

Специалист подчеркнул, что холестерин не влияет на проходимость вен. Негативное воздействие оказывают малоподвижный образ жизни, обувь, которую носит человек, положение частей тела и водный баланс.

— В венах формируются тромбы. Для правильного понимания механизма их формирования надо знать, как кровь оттекает по венам. Если в артериях кровь течет после того, как сердце ее вытолкнуло в аорту, то для обратного тока крови по венам такого насоса нет. Кровь в венах течет к сердцу под действием присасывающего эффекта грудной клетки (отрицательное давление), и в такой ситуации ношение тесной обуви или обуви на высоком каблуке приводит к сдавливанию вен, к замедлению оттока крови. Кровь застаивается, и формируются тромбы, — сообщил собеседник «ВМ».

То же самое относится к длительному нахождению в неудобном положении. Например, длительное сидячее положение, при котором подколенная вена сдавливается между костью с одной стороны и краем сиденья с другой, добавил хирург.

Красота не должна требовать жертв

Снижение объема выпитой жидкости также является фактором риска тромбообразования.

— Длительное функционирование вен заключается в своевременной профилактике причин, приводящих к нарушению тока крови по венам. Например, ношение обуви на каблуке не более четырех сантиметров. А если красота требует жертв, то это должно быть не более двух часов в день. Важно и своевременное потребление жидкости, — считает Григорьян.

Специалист заключил, что при нахождении в неудобном положении, необходимо каждый час делать перерыв на разминку на 10–15 минут. А при длительном перелете стоит вставать с кресла (если нет иных распоряжений бортпроводников) и разминать ноги, прохаживаясь по салону самолета или попеременно напрягая мышцы одной и другой нижних конечностей.

Врач — кардиолог-терапевт, кандидат медицинских наук Анна Юрьевна Черемисина рассказала о признаках инсульта, по которым можно распознать недуг. По ее словам, резкое нарушение моторики и речи, а также внезапная слабость или онемение в лице, руке или ноге, зачастую на одной стороне, сигнализируют об инсульте. Также не стоит игнорировать симптомы, связанные со спутанностью сознания, с нарушениями речи и проблемами с распознаванием чужой речи.