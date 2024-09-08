Инструктор рассказал о просто способе заниматься йогой

Ленивая йога на стуле — для тех, кто хочет заниматься сидя: «Безопасна для всех возрастов»
Пятиминутная практика способна подарить вам прилив энергии, улучшить концентрацию и ночной сон и все это не выходя из-за рабочего стола. Именно такие преимущества эксперты приписывают йоге на стуле.
«Она безопасна для всех возрастов, а также помогает развить гибкость, улучшить осанку — люди в офисах обычно сутулятся за своими столами», — рассказала Стейси Дорек, сертифицированный инструктор йоги, в беседе с CNN.
Исследование 2012 года, опубликованное в Journal of Occupational Health Psychology, показало, что сотрудники, которые участвовали в программах йоги и осознанности на рабочем месте, сообщили, что к концу исследования чувствовали себя менее напряженными, чем те, кто не участвовал в программах. Ниже приведен список простых упражнений для йоги на стуле.
- Разминка. Разогрейте суставы, описывая небольшие круги руками и ногами;
- Кошка-корова. Сидя прямо, на вдохе поднимите подбородок и выпятите грудь вперед, расширяя грудную клетку. На выдохе изобразите кошку, округлив позвоночник, — это движение растягивает верхнюю часть спины;
- Наклоны в стороны. Поднимите левую руку вверх, наклонитесь вправо, затем повторите аналогичное упражнение с правой рукой;
- Повороты. Повернитесь корпусом в одну сторону, задержитесь в этой позе на три-пять вдохов, затем повернитесь в противоположную;
- Наклоны вперед в положении сидя. Чтобы снять напряжение в плечах, поставьте обе ступни на пол, сложите руки в замок, поднимите их вверх и наклоняйтесь вперед, пока грудь не окажется на коленях, а ладони не коснутся пола. Держите спину ровной;
- Минута осознанности. Поставив ноги на пол и положив руки на бедра, сделайте несколько глубоких, медленных вдохов. Прислушайтесь к своему телу и постарайтесь очистить разум от посторонних мыслей.