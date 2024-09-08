Инструктор рассказал о просто способе заниматься йогой

Пятиминутная практика способна подарить вам прилив энергии, улучшить концентрацию и ночной сон и все это не выходя из-за рабочего стола. Именно такие преимущества эксперты приписывают йоге на стуле.

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«Она безопасна для всех возрастов, а также помогает развить гибкость, улучшить осанку — люди в офисах обычно сутулятся за своими столами», — рассказала Стейси Дорек, сертифицированный инструктор йоги, в беседе с CNN.

Исследование 2012 года, опубликованное в Journal of Occupational Health Psychology, показало, что сотрудники, которые участвовали в программах йоги и осознанности на рабочем месте, сообщили, что к концу исследования чувствовали себя менее напряженными, чем те, кто не участвовал в программах. Ниже приведен список простых упражнений для йоги на стуле.