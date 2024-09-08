Эксперт объяснила, кому нельзя посещать сауну

Посещение сауны может стать отличным способом расслабиться, однако не всем такой досуг пойдет на пользу.

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«Существуют риски, о которых важно знать до посещения», — считает дерматолог Брук Джеффи.

В интервью Fox News эксперт отметила, что визит может привести не только к желанной релаксации, но и обезвоживанию, тепловому удару или даже инсульту. Один из главных советов специалиста — взять с собой бутылку воды, чтобы поддерживать нормальный уровень гидратации организма.

Еще один важный лайфхак — не торопиться с рекордами. Если вы не частый гость бань и саун, то находиться при высокой температуре нужно непродолжительное время, чтобы организм мог постепенно адаптироваться к условиям. Затем время сеанса можно увеличивать. И наконец, если вы беременны, больны, находитесь в состоянии алкогольного опьянения или склонны к головокружениям — от визита придется отказаться.

«Сауну не следует посещать, если у вас недавно был сердечный приступ или стенокардия, аортальный стеноз или выявлена застойная сердечная недостаточность в анамнезе», — добавила врач.

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