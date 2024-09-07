Cомнолог объяснил, почему полезно спать без одежды

Комфортный сон – залог отличного настроения и крепкого здоровья.

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Многие люди традиционно для сна выбирают пижамы. Однако в последнее время медики всё чаще советуют спать полностью обнажённым.

Об этом в интервью изданию «Аргументы и Факты» заявил кандидат психологических наук, доцент, психоаналитик, клинический психолог высшей квалификационной категории, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелехин.

«Сон без одежды положительно влияет на засыпание и здоровье человека, – подчеркнул он. – Кроме того, в парах это усиливает чувство близости, физического и эмоционального благополучия. Чем больше человек проводит времени во сне без одежды, тем лучше у него самооценка».

По словам специалиста, нагота даже метафорически способствует тому, что когда мы ложимся в кровать, то снимаем с себя броню, психологические протезы, наша психика что-то отпускает, убирает ложные представления о себе, мы избавляемся от установок, что чего-то надо стыдиться, от чего-то прятаться

Мелехин также обратил внимание на такой нюанс, как контакт кожа к коже. Поэтому пары, которые спят обнажёнными, добавил он, более счастливы в отношениях. Потому что такой контакт способствует выработке окситоцина (гормона привязанности).

«Это возвращает нас подсознательно к моменту рождения, когда мы контактируем с матерью кожа к коже, кормлению грудью – в эти моменты такой гормон также активно вырабатывается. Этот гормон ещё называется гормоном любви и счастья, он влияет на эмоции и социальное поведение», – рассказал психолог.

Помимо этого, добавил он, без одежды полезен для регулирования температуры тела, которая становится более низкой и человек не перегревается.

Сон обнаженным, пояснил сомнолог, помогает достигать фазы глубокого сна лучше и эффективнее, отдых становится более качественным. Отдельная польза, отметил медик есть и с точки зрения инфекций.

«Так, у мужчин половая система должна не перегреваться, чтобы лучше функционировать. У женщин это тоже позволяет ничего не передавливать и не пережимать, а также обеспечивать профилактику грибковых инфекций», – резюмировал кандидат психологических наук.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса» доктор Брайан Стейкснер из Института мужского здоровья Великобритании объяснил, почему мужчинам спать в трусах вредно для здоровья.