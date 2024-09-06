Какие овощи влияют на здоровье сердечно-сосудистой системы

Ученые из Университета Эдит Коуэн в Австралии выяснили, что крестоцветные овощи снижают артериальное давление у людей среднего и пожилого возраста с гипертонией, сообщает BMC Medicine. Отмечается, что к ним относятся брокколи, цветная, белокочанная и кудрявая капуста.

Увеличение потребления овощей широко рекомендуется для снижения риска сердечных заболеваний, и предыдущие наблюдательные исследования показали, что крестоцветные овощи, такие как брокколи, белокочанная капуста и брюссельская капуста, имеют более тесную связь с более низким риском сердечных заболеваний, чем другие овощи, — заявила аспирант Эмма Коннолли.

Эндокринолог Видновской КБ Минздрава МО Мария Калошина ранее заявила, что людям старше 40 лет следует умеренно повысить содержание белков в рационе для сохранения достаточной мышечной массы. В первую очередь два-три раза в неделю нужно есть курицу, индейку, крольчатину, рыбу и нежирную говядину, посоветовала эксперт.

До этого Калошина призывала людей старше 40–50 лет отказаться от полуфабрикатов. По ее словам, в корочке много канцерогенов, а с возрастом повышается риск онкологии из-за большого количества мутаций в клетках. Избыточное потребление полуфабрикатов усугубляет риск развития атеросклероза, и впоследствии может наступить инфаркт и инсульт.