Диетолог усомнилась во вреде животного белка для человека

Диетолог Полина Журавлёва усомнилась во вреде животного белка для человека.

В беседе с Общественной Службой Новостей она заявила, что научных исследований, однозначно доказывающих, что белковая еда негативно сказывается на продолжительности жизни, пока нет.

По словам эксперта, есть несколько исследований, которые, наоборот, доказывают, что белок полезен для здоровья. Согласно одному из них, увеличение количества белка до 1,6 г на килограмм массы тела положительно влияет на состав тела и уровень липидов в крови.

«Другое исследование подтверждает, что диеты с высоким содержанием белка улучшают результаты силовых тренировок, ускоряют потерю жира и помогают сохранить мышечную массу, а она в свою очередь очень влияет на долголетие», — добавила Журавлёва.

Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог сети «Клиника Фомина» в Краснодаре Екатерина Гиренко рассказала о продуктах, полезных для людей старше 60 лет.