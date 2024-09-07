Диетолог рассказала про ягоду, которая защищает ДНК

Арбуз содержит антиоксидант ликопин, который защищает ДНК, рассказала в беседе с «Радио 1» диетолог Маргарита Королева. По ее словам, арбуз также стимулирует работу мозга и улучшает работу печени.

Диетолог объяснила, что арбуз богат полезными минеральными веществами и витаминами. Также эта ягода способствует выработке серотонина и улучшает работу желчного пузыря. Кроме того, 100 г арбуза содержат половину суточной нормы магния.

Но самое важное, на мой взгляд, — это наличие мощного антиоксиданта — ликопина. Потребление ликопиносодержащих продуктов уменьшает уровень окислительного стресса. Ликопин обеспечивает защиту нашего ДНК на уровне каждой клетки, — отметила Королева.

Специалист добавила, что этот антиоксидант улучшает репродуктивные функции, благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему и снижает риск развития новообразований.

Ранее врач Елена Малышева заявила, что природный антиоксидант ликопин, который содержится в арбузах, поможет женщинам защититься от рака груди. Также это вещество способствует защите мужчин от рака простаты.

До этого стало известно, что арбузные корки, разбросанные по участку, помогут избавиться от вредителей. Главное — избавиться от огрызков на другой день.