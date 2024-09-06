Кардиолог назвала важную привычку здоровых людей

Люди, которые планируют свои приемы пищи, остаются здоровыми дольше, чем отказывающиеся от подобной практики, рассказала врач-кардиолог Ольга Бокерия. Важную привычку здоровых людей она назвала в своем Telegram-канале.

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По ее словам, в основном это происходит потому, что для запланированного приема пищи люди тщательнее подбирают продукты, и, как следствие, останавливают свой выбор на полезной еде. Кроме того, продолжила Бокерия, такие люди они меньше перекусывают чем-то вредным в промежутках между приемами пищи.

Чтобы стать здоровым, важно также каждое утро завтракать, добавила Бокерия.

«Как показывает статистика, люди, которые завтракают, живут дольше и меньше болеют», — заключила кардиолог.

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