Какие ягоды выбрать в начале осени

Именно о первой представительнице и пойдет речь.

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Сейчас уже созревают разные сорта облепихи, которая является настоящим природным лекарством и поливитаминным комплексом.

Ее достаточно трудно собирать. Однако можно упростить процесс, срезав ветку и уже затем сняв ягоды.

Многие отмечают, что в ее кисло-сладком вкусе есть что-то аптечное. Тем не менее можно выбрать для употребления любой продукт из нее. Самым известным считается масло. Оно обладает бактерицидными и ранозаживляющими свойствами. К тому же оно помогает в борьбе с акне и различными раздражениями на коже.

Облепиха – кладезь витаминов, в особенности С (200 мг/100 г) и В, а также в ней есть каротин, пектин, органические и жирные кислоты и, конечно, большое количество железа, магния, бора, кремния и серы.

Ее часто используют в качестве лекарства от простуды и гриппа, так как она укрепляет иммунитет и омолаживает весь организм. Кроме того, набор веществ в составе благотворно влияет на кожу и волосы.

Однако при всех плюсах ягода подходит не всем. Людям, страдающим от гастрита, лучше воздержаться от употребления облепихи, сообщает портал "Здоровое питание".

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