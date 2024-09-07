Врач-терапевт Видновской клинической больницы Яна Шмелева рассказала, как не заболеть в период осенних дождей.

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По ее словам, для этого важно правильно питаться. Минимум два приема пищи в день должны содержать горячие блюда. Например, отлично подойдут супы.

Также важно сократить в меню количество углеводов и добавить клетчатку.

— Нам нужны сильные мышцы, сосуды и сердце. Нужно качать пресс, укреплять плечевой пояс. Детям необходимы физические нагрузки не менее трех раз в неделю, а взрослым было бы хорошо делать упражнение как минимум пять–десять минут два раза в день, — цитирует специалиста интернет-издание «Подмосковье сегодня».

С приходом осени многие из нас сталкиваются с изменением погоды, сокращением светового дня и увеличением количества заболеваний, вызванных вирусами и бактериями. Чтобы укрепить свой организм и сохранить здоровье в этот период, необходимо следовать ряду рекомендаций. Простые действия позволят наслаждаться осенней погодой, избежать развития заболеваний. Подробнее об этом «Вечерняя Москва» узнала у врача-оториноларинголога тверского филиала сети «Клиника Фомина» Анастасии Морозовой.