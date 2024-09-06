Названа главная опасность пельменей

Доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров предупредил москвичей о главной опасности переедания пельменей. Его цитирует «Газета.Ru».

По его словам, пельмени должны быть приготовлены из качественных ингредиентов без лишних добавок.

«Вареное тесто само по себе не является вредным, если оно приготовлено из качественной муки и не содержит избыточного количества жиров или сахара. Однако чрезмерное потребление углеводов может привести к проблемам с пищеварением и лишнему весу», — объяснил он.

Быстров отметил, что употреблять пельмени можно один или два раза в неделю, при этом важно добавить в рацион овощи, фрукты, злаки и другие источники белка. Пельмени могут быть дополнением к разнообразному меню, но не должны быть основным блюдом.