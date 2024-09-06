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Москвичам назвали главную опасность пельменей

Доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров предупредил москвичей о главной опасности переедания пельменей. Его цитирует «Газета.Ru».

Названа главная опасность пельменей
© РИА Новости

По его словам, пельмени должны быть приготовлены из качественных ингредиентов без лишних добавок.

«Вареное тесто само по себе не является вредным, если оно приготовлено из качественной муки и не содержит избыточного количества жиров или сахара. Однако чрезмерное потребление углеводов может привести к проблемам с пищеварением и лишнему весу», — объяснил он.

Быстров отметил, что употреблять пельмени можно один или два раза в неделю, при этом важно добавить в рацион овощи, фрукты, злаки и другие источники белка. Пельмени могут быть дополнением к разнообразному меню, но не должны быть основным блюдом.

«Для составления оптимального рациона для детей рекомендуется всегда консультироваться с врачом или диетологом», — заключил Быстров.

ЗОЖ
Дмитрий Быстров