Популярное упражнение для тонкой талии оказалось бесполезным

Укрепить пресс и сделать талию тоньше с помощью вакуума живота невозможно, заявила врач ЛФК медицинской компании «СберЗдоровье» Римма Данилова. В разговоре с «Лентой.ру» она оценила эффективность популярного упражнения, а также рассказала, в каких случаях оно может быть полезным.

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Врач рассказала, что вакуум живота сможет снять напряжение после тренировок мышц брюшного пресса, но он не предназначено для их укрепления. Для получения же тонкой талии она рекомендовала методы, направленные на уменьшение количества подкожной жировой клетчатки и висцерального жира вокруг органов брюшной полости, включающие в себя коррекцию питания и кардионагрузки в режиме жиросжигания.

Также, по словам собеседницы «Ленты.ру», существует мнение, что это вакуум живота позволит избавиться от боли в спине, но и оно не соответствует действительности.

"С точки зрения лечебной физкультуры, при подобных болях необходимо выполнять определенные техники расслабления мышц спины и таза, а также включать в работу мышцы брюшного пресса. Однако данное упражнение не направлено на достижение этих целей. При его выполнении, наоборот, происходит расслабление мышц брюшного пресса, поэтому при болях в спине оно не эффективно", - Римма Данилова, врач ЛФК.

Данилова назвала вакуум живота полезным для людей, которые проводят много времени сидя, поскольку длительное пребывание в такой позе провоцирует возникновение хронических воспалительных и спаечных процессов, варикозное расширению вен органов малого таза, а также склонность к нарушению моторики кишечника. В этом случае, по ее словам, упражнение рекомендуется выполнять за час до еды либо спустя час после приема пищи. При этом врач подчеркнула, что вакуум живота позволяет провести лишь профилактику этих состояний, но не избавляет от уже имеющихся заболеваний.

При этом эксперт отметила, что усиление кровообращения, которое происходит во время выполнения вакуума живота, может иметь как положительный, так и отрицательный эффект. В частности, она не рекомендовала выполнять его при острых воспалительных заболеваниях, так как это может привести к распространению инфекции по всему организму.

"Пониженное давление в брюшной полости и малом тазу может быть опасным во время менструации, так как есть риск заброса менструальной крови в брюшную полость. При длительных запорах, рвоте и болях в животе от выполнения этого упражнения лучше отказаться, так как оно может вызвать временное нарушение перистальтики и только ухудшит состояние", - Римма Данилова, врач ЛФК.

Противопоказаниями к выполнению упражнения эксперт также назвала желчнокаменную и мочекаменную болезнь, так как интенсивная работа диафрагмы и прямой мышцы живота может спровоцировать движение камней, что, в свою очередь, способно вызвать острую боль и травмирование органов.

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