Диетолог предостерегла от злоупотребления инжиром

Инжир известен своими полезными свойствами. Он оказывает противовоспалительное и ранозаживляющее действие.

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Особенностью плода считается способность расслаблять кишечник. Благодаря этому инжир может избавить от запора.

Но именно по это причине диетолог Анна Ивашкевич советует не злоупотреблять плодом. По словам специалиста, если у человека нет заболеваний кишечника, при регулярном употреблении инжира он может столкнуться с диареей.

Кроме того, отметила Ивашкевич» в разговоре с «Живой Кубанью», не стоит забывать, инжир – содержит эфирные масла, поэтому является аллергеном. Кроме того, осторожнее с вкусными плодами нужно быть астматикам.

Еще одна особенность инжира – высокое содержание сахара. Поэтому чрезмерное употребление плода перечеркивает полезные свойства и приводит к набору лишнего веса. Сердечно-сосудистая система также может пострадать, если инжир присутствует в рационе регулярно.

Напомним, ранее Михаил Гинзбург предупредил об опасности баклажанов.

Также эксперты не могут прийти к единому мнению о пользе и вреде арбузов. Если одни считают, что ягода обладает противораковым эффектом, то другие настаивают на вреде арбуза для организма.

Гастроэнтеролог Юлия Алексеева рассказала, что арбуз богат витаминами, например, А, В, С, а также магнием, кальцием, фосфором и цинком, но людям, которые имеют проблемы с почками, злоупотреблять им не стоит, так как арбуз задерживает жидкость в организме и приводит к отекам.

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