Диетолог предостерегла от злоупотребления инжиром

Диетолог Ивашкевич предостерегла от злоупотребления инжиром
Инжир известен своими полезными свойствами. Он оказывает противовоспалительное и ранозаживляющее действие.
Особенностью плода считается способность расслаблять кишечник. Благодаря этому инжир может избавить от запора.
Но именно по это причине диетолог Анна Ивашкевич советует не злоупотреблять плодом. По словам специалиста, если у человека нет заболеваний кишечника, при регулярном употреблении инжира он может столкнуться с диареей.
Кроме того, отметила Ивашкевич» в разговоре с «Живой Кубанью», не стоит забывать, инжир – содержит эфирные масла, поэтому является аллергеном. Кроме того, осторожнее с вкусными плодами нужно быть астматикам.
Еще одна особенность инжира – высокое содержание сахара. Поэтому чрезмерное употребление плода перечеркивает полезные свойства и приводит к набору лишнего веса. Сердечно-сосудистая система также может пострадать, если инжир присутствует в рационе регулярно.
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