Худеем с помощью перекусов: лайфхак от диетолога

Дипломированный диетолог из Нью-Йорка Натали Риццо советует клиентам, желающим похудеть, чаще перекусывать. Пускай это не самый популярный совет от специалиста по питанию — он все же может сработать.

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«Несмотря на то что калории влияют на снижение веса, ключ к похудению заключается в том, чтобы не доводить себя до состояния чрезмерного голода. На самом деле, привычка номер один для похудения — есть до того, как вы почувствуете сильный голод», — объяснила эксперт в колонке для EatingWell.

По словам специалиста, все дело в том, что голодание рано или поздно заставит вас наброситься на нездоровую пищу, а своевременные перекусы помогут сделать правильный выбор. Рекомендацию диетолог подкрепила ссылкой на исследование 2022 года. И даже несмотря на пользу перекусов, важно придерживаться графика. По словам Риццо, выбор времени имеет решающее значение. Диетолог предлагает перекусывать каждые три часа, чтобы предотвратить приступы голода. Этого времени достаточно, чтобы переварить предыдущий прием пищи, и, скорее всего, вы не успеете сильно проголодаться.