Врач рассказала про неочевидный плюс ополаскивателей для рта

Ополаскиватели помогают очищать полость рта от остатков пищи и болезнетворных микробов, рассказала NEWS.ru гигиенист Инна Гришина. Она объяснила, что жидкая консистенция позволяет проникнуть в самые труднодоступные места.

Ополаскиватели удобно использовать после чистки зубов. Жидкость легко проникает в труднодоступные участки, а также воздействует на слизистую щек, неба и языка, тем самым улучшая гигиеническое состояние зубов и десен. Использовать ополаскиватели можно как людям со здоровыми зубами и деснами, так и тем, у кого есть проблемы, — заявила Гришина.

По ее словам, лечебные ополаскиватели нельзя применять ежедневно из-за слишком агрессивных веществ в составе, а только по назначению врача. Для регулярного использования подходят профилактические средства, отметила врач.

Также такие ополаскиватели используются для профилактики кариеса. В своем составе они содержат соединение фтора, кальция, магния, то есть насыщают минералами эмаль, поддерживают здоровье десен, предупреждают их воспаление, снимают отечность и болезненность. Есть отбеливающие ополаскиватели, расщепляющие зубной налет, — подчеркнула Гришина.

Медик добавила, что ополаскиватели защищают эмаль от бактерий и способствуют ее реминерализации. Кроме этого, по ее словам, они могут уменьшать кровоточивость десен и укреплять мягкие ткани, поскольку обладают противовоспалительным свойством.

Ранее врач-стоматолог Наталья Тышкевич рассказала, что организму необходимы кальций, фосфор и витамин D, чтобы зубы оставались здоровыми. Специалист уточнила, что кальций является одним из основных строительных элементов, который отвечает за прочность и минерализацию зубов, а также предупреждает развитие кариеса.