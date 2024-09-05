В Роспотребнадзоре рассказали, кому опасно есть виноград

Виноград опасно есть людям, которые принимают бета-блокаторы, пишет «МК в Мурманске» со ссылкой на специалистов регионального управления Роспотребнадзора. По их словам, также эта ягода опасна для тех, кто используют препараты для разжижения крови.

Специалисты объяснили, что бета-блокаторы увеличивают уровень калия в крови, а в винограде содержится большое количество этого минерала. Также эта ягода усиливает антикоагулянтное действие препаратов для разжижения крови.

Аккуратнее с виноградом нужно быть людям, у которых есть нарушения функции почек, добавили в ведомстве. Почки должны удалять избыток калия из крови, однако если они неправильно функционируют, употребление винограда может привести к летальному исходу.

Ранее диетолог, иммунолог, аллерголог кандидат биологических наук Александра Гуськова рассказала, что облепиха предотвращает окислительный стресс в организме благодаря содержанию витаминов А, В, С и Е, магния, калия и железа. По ее словам, ягода также замедляет старение.

До этого врач-диетолог Марият Мухина сообщила, что людям старше 60 лет нужно обязательно есть клубнику, малину, чернику, облепиху и ежевику. Она отметила, что эти ягоды богаты минералами, витаминами и антиоксидантами. Например, черника содержит антоцианы.