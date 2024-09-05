Квашеная капуста опасна для людей с гипертонией и язвой желудка, рассказала NEWS.ru и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина. Она отметила, что данное блюдо повышает и кислотность в желудке, и давление из-за высокого содержания натрия в поваренной соли.

Осень — сезон квашения капусты. Но она опасна для людей с гипертонией из-за высокого содержания натрия в поваренной соли, который провоцирует артериальное давление. Капуста повышает кислотность желудочного сока, поэтому она противопоказана при наличии любых воспалительных заболеваний желудка в стадии обострения и язвенной болезни желудка, — заявила Лялина.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что пожилым людям рекомендуется отказаться от алкоголя и красного мяса. По его словам, также лучше убрать из рациона соленую пищу, изделия с трансжирами и сладости.

Главный диетолог Минздрава Подмосковья Инна Пичугина ранее заявила, что одними из лучших продуктов для укрепления полезной микрофлоры кишечника являются кисломолочные — творог, кефир, йогурт или ряженка. Она отметила, что также подойдут ферментированные блюда: квашеная капуста, моченые яблоки или квас.