Диетолог рассказала, как узнать, нужно ли человеку срочно худеть

Индекс массы тела свыше 30 говорит об ожирении, рассказала NEWS.ru диетолог Кристина Войт. Она отметила, что показатель от 25 до 29,9 свидетельствует об избыточном весе.

В Сети можно найти калькулятор ИМТ (индекс массы тела) и оценить результат. Это не является диагнозом, обязательна консультация врача. Нормальный вес: ИМТ от 18,5 до 24,9. Избыточный вес: ИМТ от 25 до 29,9. Ожирение: ИМТ от 30 и выше. В последних двух случаях нужно срочно худеть, — заявила Войт.

Ранее диетолог Наталья Круглова рассказала, что некоторые полезные продукты, такие как орехи, растительное масло и авокадо, могут препятствовать похудению из-за большого количества калорий. По ее словам, во время снижения веса также стоит ограничить употребление жирных сортов рыбы до двух-трех порций в неделю.

Диетолог Михаил Гинзбург ранее рассказал, что каши на завтрак полезны для человека, поскольку помогают ему меньше болеть. Он подчеркнул, что в них содержатся сложные углеводы, пищевые волокна, растительный белок и много минералов, которых организм получает довольно мало в силу особенностей питания. Как пояснил врач, рисовые каши хуже действуют на обмен веществ в отличие от овсяных. По его словам, чем больше в каше пищевых волокон, тем она полезнее, потому что медленнее усваивается.