Ученые назвали лучший способ очистить кишечник, который добавит годы жизни

Недостаточное употребление клетчатки и жидкости - одна из основных причин неправильной работы кишечника. Ученые призвали обратить внимание на ряд напитков.

Специалисты подтвердили, что два стакана теплой воды сразу после пробуждения стимулируют работу органа. Важно, чтобы вода не была прохладной или холодной.

Также в списке - кофе. Как передает Pronews.gr, исследования показали, что этот напиток способен оказывать то самое нужное расслабляющее действие при проблемах с походом в туалет.

Кроме того, обеспечить гидратацию поможет употребление овощных и фруктовых соков с клетчаткой.

Специалисты отметили, что чай и рисовое молоко - это те напитки, которых следует избегать, если кишечник не работает так, как нужно.

Исследователи объяснили, что в большинстве случаев, чтобы помочь органу функционировать без перебоев, достаточно добавить в рацион жидкость и пищевые волокна, а также не забывать про физическую активность. Если это не помогает, стоит задуматься о препаратах, которые может выписать только лечащий врач.

Забота о кишечнике и своевременное реагирование на нарушения в его работе очень важны, подчеркнули специалисты. В ином случае повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Вероятность появления проблем с сердцем (вплоть до сердечной недостаточности, приступов) выше у людей, которые имеют проблемы с походом в туалет - это показал анализ данных более 23 тысяч человек.

Более ранние исследования подтвердили, что одними из лучших продуктов, которые помогают очистить кишечник от токсинов, являются киви и чернослив.