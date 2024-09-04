Какая вода полезнее: газированная или обычная

В кафе или ресторане при заказе воды вы можете услышать вопрос: газированная или обычная? Но есть ли между разница с точки зрения здоровья?

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Пузырьки в газированной воде создаются путём добавления углекислого газа в отфильтрованную воду. В результате она становится более кислой, чем негазированная: pH около 3,5 против 6,5−8,5.

Исследования показывают, что когда дело доходит до гидратации, то негазированная и газированная вода одинаково эффективны. Также подобная вода всегда полезнее, чем ароматизированные напитки или соки.

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Нет никаких доказательств того, что газированная вода вредит вашим костям. При этом она более кислая, что может размягчить зубную эмаль. Но об этом не стоит беспокоиться, если только газированная вода не смешана с сахаром или цитрусовыми.

Однако если вы часто скрежещете зубами то, смягчение эмали может усилить наносимый этим вред. Если вы проводите процедуру домашнего отбеливания, то газированная вода может обесцветить ваши зубы. В остальных случаях для того, чтобы от такой воды был заметный вред, нужно пить её много и в течение длительного времени.

Если вы беспокоитесь о воздействии газированной воды на эмаль, то после газированной воды может выпить стакан негазированной. Это приведёт в норму кислотность полости рта.

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