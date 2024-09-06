Высокий уровень холестерина — это кошмар для многих людей. Он действительно повышает риск возникновения заболеваний, многие из которых смертельны. Этот факт довольно быстро взяли на вооружение маркетологи, которые начали призывать людей полностью отказаться от жирной пищи в пользу обезжиренных аналогов, не содержащих в своем составе холестерина. Возможно, во многом именно из-за этого со временем о холестерине появилось множество мифов. Какие из них точно не соответствуют действительности и нужен ли человеку холестерин, «Лента.ру» узнала у врачей.

Миф: холестерин вредит здоровью

Факт: холестерин имеет несколько фракций, отличающихся плотностью, и липопротеины высокой плотности (ЛПВП) называют «хорошим» холестерином, полезным для здоровья, а низкой плотности (ЛПННП) — «плохим», вредным для организма.

Кардиолог высшей категории АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Денис Соколов рассказал, что холестерин необходим для многих процессов, которые протекают в организме, в том числе для работы гормональной и иммунной систем, нервных волокон и мозга, а также для синтеза витамина D и мембран клеток.

«Хороший» холестерин участвует в очищении сосудов от «плохого», притягивая его к себе и выводя через печень», — Денис Соколов, кардиолог.

«Плохой» холестерин действительно опасен: он может приводить к образованию так называемых бляшек, сужающих по мере роста просвет сосуда. Именно поэтому его и называют «плохим», так как именно его избыток приводит к атеросклерозу, однако это не единственный фактор риска. Самое главное — это баланс между уровнем «хорошего» и «плохого» холестерина.

При этом генетика — один из ключевых факторов влияния на соотношение видов холестерина, заверила спортивный врач, кандидат медицинских наук, руководитель FRESH SPA by Natura Siberica Александра Чистякова. Другие причины, из-за которых может расти уровень «плохого» холестерина, — это нарушение режима сна, злоупотребление алкоголем, энергетиками или фастфудом, постоянное переедание, лишний вес.

В целом же до 80 процентов холестерина организм вырабатывает сам. Его синтез протекает во всех клетках, особенно в клетках печени. Остальная часть холестерина поступает с пищей.

Нормы уровня «плохого» холестерина

Уровень холестерина не должен быть у всех одинаковым, как многие привыкли думать. Он варьируется в зависимости от возраста и хронических заболеваний.

Здоровый человек до 40 лет — до 3 ммоль/ литр.

Здоровый человек старше 40 лет — <2,5 ммоль/ литр.

Больной человек с сердечно-сосудистыми заболеваниями — <1,8 ммоль/ литр.

Миф: высокий холестерин бывает только из-за вредной пищи

Факт: коррекция питания способна лишь незначительно снизить уровень холестерина, но не поможет устранить проблему.

По словам бактериолога, эксперта медицинской компании «ЛабКвест» Веры Сережиной, холестерин присутствует в организме вне зависимости от того, питается человек морковью или сливочным маслом.

«Существует генетическая предрасположенность к нарушениям липидного обмена, и для лечения одной лишь диеты недостаточно. Она может лишь отсрочить необходимость более серьезных мер», — сказала доктор.

Во время одного научного эксперимента исследователи скармливали лабораторным животным большое количество содержащих холестерин продуктов в ожидании, что это вызовет проблемы с сосудами, а затем и инфаркты с инсультами, однако этого не произошло. Эксперимент показал, что, несмотря на наличие холестерина в атероматозных бляшках, закупоривающих сосуды и мешающих нормальному току крови, эти поражения не были спровоцированы неправильным питанием.

Медицинский директор «Лабораторной службы Хеликс» Дмитрий Денисов уточнил, что с помощью питания можно снизить уровень холестерина не более чем на 7-10 процентов от исходного уровня. Для этого нужно выбрать диету с низким содержанием насыщенных жиров, трансжиров и сахара, богатую фруктами, овощами, цельными зернами, орехами и полезными жирами, такими как оливковое масло.

«Несмотря на то что напрямую «наесть» холестерин невозможно, пищевые предпочтения и грамотно выстроенная диета будут менять липидный профиль. При этом диета должна быть направлена не на полное исключение холестерина, а в первую очередь на ограничение простых углеводов», — Дмитрий Денисов, эксперт.

Однако при наличии генетической предрасположенности к нарушениям липидного обмена одной диеты недостаточно. В этом случае врачи нередко рекомендуют медикаментозное лечение — прием статинов. По словам гематолога, онколога, члена Европейской гематологической ассоциации (EHA) и Американского общества гематологии (ASH) Алексиса Лейгтона, статины и другие липидоснижающие препараты доказали свою способность значительно уменьшать риск сердечно-сосудистых событий, снижая уровень «плохого» холестерина.

Более того, жиры, которые содержатся в пище, необходимы для работы мозга и многих других органов и систем организма. Кардиолог Джеймс Бекерман призвал употреблять продукты с правильными жирами: оливковое масло, авокадо, семена подсолнечника, грецкие орехи, жирную рыбу.

Врач-диетолог Маргарет МакДауэлл добавила, что жиры помогают организму усваивать жирорастворимые витамины, включая A, D и E.

Миф: яйца повышают уровень холестерина

Факт: умеренное потребление яиц не оказывает влияния на уровень «плохого» холестерина у большинства людей

«Яйца богаты питательными веществами, такими как белок и холин. Яйца могут быть частью сбалансированного питания даже для людей, стремящихся контролировать уровень холестерина», — рассказал эндокринолог Виктор Жиляев.

Не демонизировать яйца призвал и заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог-консультант Алексей Кабанов. Он заверил, что яйца не вредят здоровью сосудов и сердца.

«Существует мнение, что чрезмерное употребление яиц может привести к увеличению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Это ложное суждение сформировалось из-за убеждения в безоговорочном вреде холестерина. Однако холестерин не всегда вреден», — заверил эксперт.

Холестерин — важный элемент клеточных мембран, то есть основополагающий инструмент клеточного строительства.

При этом яичница в сочетании с беконом, колбасой или сливочным маслом действительно может быть вредна для сердца и сосудов, тогда как яйца с овощами и морепродуктами обеспечат организм «хорошим» холестерином, уточнил Кабанов.

Миф: высокий уровень холестерина — единственная причина сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза

Факт: повышенный уровень «плохого» холестерина — один из главных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза, но есть и другие провокаторы этих болезней.

На предрасположенность к заболеваниям сердца и сосудов влияет ряд факторов, среди которых и наследственность, и образ жизни, сказал кардиолог Соколов.

«Вредные привычки (злоупотребление алкоголем и курение), низкая физическая активность, несбалансированное питание, а также избыточный вес и ожирение тоже могут привести к заболеваниям сердечно-сосудистой системы», — предупредил доктор.

Риск сердечно-сосудистых заболеваний также повышают возраст и хронические заболевания (гипертония, сахарный диабет).

Ученые из Калифорнии доказали, что у 50 процентов пациентов с больным сердцем уровень «плохого» и «хорошего» холестерина не превышает допустимой нормы.

Не является «плохой» холестерин и единственной причиной атеросклероза. Кардиолог Роман Алексеев объяснил, что при этом заболевании возникает дисфункция внутренней выстилки сосудов (эндотелия), в результате чего под имеющийся эндотелий «забивается» холестерин и образует жировую бляшку.

«А вот той самой дисфункции эндотелия способствует много факторов, например курение, повышенное артериальное давления, сахарный диабет. Таким образом холестерин является лишь субстратом для возникновения атеросклеротической бляшки, а развивается она только в травмированных сосудах», — Роман Алексеев, кардиолог.

Педиатр, специалист интегративной и превентивной медицины, кандидат медицинских наук Ирина Юзуп добавила, что риск развития атеросклероза может возрастать и из-за дефицита антиоксидантов в рационе. Эти вещества содержат ягоды, цитрусовые, гранаты, киви, виноград, шпинат, брокколи, томаты, миндаль, петрушка, темный шоколад с высоким содержанием какао и некоторые другие продукты.

При этом Юзуп уточнила, что высокий уровень холестерина может долго не вызывать никаких симптомов: от начала его повышения до их появления может пройти несколько лет. Длительность бессимптомного периода зависит от наличия других факторов риска развития атеросклероза.

Миф: уровень холестерина зависит от возраста и веса

Факт: уровень холестерина может быть высоким как у полных, так и у стройных людей, а также у старых и молодых.

По словам доктора Александры Чистяковой, вес не играет главную роль в формировании уровня холестерина в организме. Большую значимость имеет наследственность.

«Если у одного из ваших родителей есть атеросклероз, то с большой долей вероятности со временем он возникнет и у вас. Помимо генетики, существенное влияние на состав липопротеинов оказывает образ жизни», — Александра Чистякова, спортивный врач.

Кардиолог Джеймс Бекерман отметил, что не влияет на вероятность возникновения этой проблемы и возраст. Он объяснил, что детям, которые имеют генетическую предрасположенность, имеют ожирение или неправильно питаются, необходимо проверять уровень холестерина с двух лет.

Кардиолог Антонио Джиаймо добавил, что в мире растет эпидемия ожирения, поэтому родителям следует пристально следить за здоровьем детей, особенно в подростковом возрасте, так как половое созревание может влиять на уровень холестерина.

Пол человека тоже практически не влияет на то, будут ли у него проблемы с холестерином. У мужчин в возрасте от 20 до 39 он действительно встречается несколько чаще, чем у женщин. У более старшего возраста этот риск возрастает после менопаузы.

Кардиолог Джеймс Бекерман пояснил, что до менопаузы женщины могут иметь некоторую защиту от высокого уровня холестерина благодаря эстрогену. После менопаузы гормональный фон меняется, что повышает вероятность изменения уровня «плохого» холестерина.

Миф: низкий уровень холестерина опасен, как и высокий

Факт: низкий уровень холестерина сам по себе редко бывает опасным, но он может быть признаком других проблем со здоровьем.

Невролог, кандидат медицинских наук Виктор Шахнович заверил, что сам по себе низкий уровень холестерина не вредит здоровью, но он является признаком опасных заболеваний: болезней печени, болезни Аддисона, гипотиреоза, целиакии и некоторых заболеваний кишечника.

Кардиолог Франциско Лорес-Хименес обратил внимание на то, что низкий уровень холестерина могут выявлять и при некоторых видах рака. Однако, по его словам, исследования не доказали, что снижение его уровня само по себе опасно.

Как снизить уровень холестерина?

«Научные данные показывают, что изменения в образе жизни могут существенно улучшить показатели липидного профиля», — заверил эндокринолог Виктор Жиляев.

В первую очередь он призвал тех, кому необходимо снизить уровень холестерина, скорректировать питание, сократив употребление трансжиров и насыщенных жиров (содержатся в жирном мясе, сливочном масле, пальмовом масле, полуфабрикатах, фастфуде). Вместо них он рекомендовал добавить в рацион продукты, богатые растворимой клетчаткой: например, овсяную кашу, орехи, бобовые, яблоки и чернику.

«Употребление пяти-десяти граммов растворимой клетчатки в день может снизить уровень «плохого» холестерина на пять-десять процентов», — Виктор Жиляев, эндокринолог.

Кроме того, нужно отказаться от вредных привычек. Исследователи уверяют, в течение трех месяцев после отказа от курения кровообращение и работа легких начнут улучшаться, в в течение года риск сердечных заболеваний снизится вдвое. Алкоголь же нужно либо полностью исключить из рациона, либо употреблять в умеренных количествах.

Также доктор посоветовал вести активный образ жизни. Особенно эффективными упражнениями он назвал интервальную ходьбу, бег, плавание и езду на велосипеде. Контроль веса — еще один важный шаг на пути к нормализации уровня холестерина. Снижение веса всего на пять-десять процентов может существенно улучшить общий липидный профиль, отметил врач.