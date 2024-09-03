Названы вкусные и полезные продукты для поддержания здоровья мозга

Бейза Таграф, диетолог из Центра памяти, рассказала, какие продукты лучше остальных влияют на работу мозга и снижают вероятность развития нейродегенеративных болезней.

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Черника. Она содержит много полифенолов, оказывает антиоксидантное действие. Благодаря этому черника улучшает память, когнитивные способности, замедляет развитие болезни Альцгеймера.

Она содержит много полифенолов, оказывает антиоксидантное действие. Благодаря этому черника улучшает память, когнитивные способности, замедляет развитие болезни Альцгеймера. Чёрная шелковица. В её составе — большое количество антоцианов. За счёт этого шелковица поддерживает когнитивные функции, защищает клетки мозга.

В её составе — большое количество антоцианов. За счёт этого шелковица поддерживает когнитивные функции, защищает клетки мозга. Грецкие орехи. Их употребление помогает защититься от нейродегенеративных заболеваний. Всё потому, что эти орехи богаты омега-3, витамином Е, полифенолами.

Их употребление помогает защититься от нейродегенеративных заболеваний. Всё потому, что эти орехи богаты омега-3, витамином Е, полифенолами. Лосось. В нём много омега-3 жирных кислот. Эта рыба поддерживает когнитивные функции, снижает вероятность развития болезни Альцгеймера.

В нём много омега-3 жирных кислот. Эта рыба поддерживает когнитивные функции, снижает вероятность развития болезни Альцгеймера. Оливковое масло. Оно содержит антиоксиданты и мононенасыщенные жирные кислоты. Также это масло обладает противовоспалительным действием, поддерживает здоровье мозга, снижает риск возникновения болезни Альцгеймера.

Оно содержит антиоксиданты и мононенасыщенные жирные кислоты. Также это масло обладает противовоспалительным действием, поддерживает здоровье мозга, снижает риск возникновения болезни Альцгеймера. Кокосовое масло. Даёт мозгу энергию, улучшает когнитивные функции, замедляет прогрессирование нейродегенеративных болезней.

Даёт мозгу энергию, улучшает когнитивные функции, замедляет прогрессирование нейродегенеративных болезней. Куркума и чёрный перец. Куркумин в куркуме — это мощное противовоспалительное средство. Чёрный перец при этом улучшает его усвояемость.

Куркумин в куркуме — это мощное противовоспалительное средство. Чёрный перец при этом улучшает его усвояемость. Яйца. В них много холина, который нужен для здоровья мозга, передачи нервных импульсов.

В них много холина, который нужен для здоровья мозга, передачи нервных импульсов. Шпинат. Это отличный источник железа, фолиевой кислоты. Они поддерживают работу мозга.

Это отличный источник железа, фолиевой кислоты. Они поддерживают работу мозга. Квашеная капуста. В ней много протиботиков. Хорошее здоровье кишечника положительно сказывается на состоянии мозга.

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