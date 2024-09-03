Названы вкусные и полезные продукты для поддержания здоровья мозга
Бейза Таграф, диетолог из Центра памяти, рассказала, какие продукты лучше остальных влияют на работу мозга и снижают вероятность развития нейродегенеративных болезней.
- Черника. Она содержит много полифенолов, оказывает антиоксидантное действие. Благодаря этому черника улучшает память, когнитивные способности, замедляет развитие болезни Альцгеймера.
- Чёрная шелковица. В её составе — большое количество антоцианов. За счёт этого шелковица поддерживает когнитивные функции, защищает клетки мозга.
- Грецкие орехи. Их употребление помогает защититься от нейродегенеративных заболеваний. Всё потому, что эти орехи богаты омега-3, витамином Е, полифенолами.
- Лосось. В нём много омега-3 жирных кислот. Эта рыба поддерживает когнитивные функции, снижает вероятность развития болезни Альцгеймера.
- Оливковое масло. Оно содержит антиоксиданты и мононенасыщенные жирные кислоты. Также это масло обладает противовоспалительным действием, поддерживает здоровье мозга, снижает риск возникновения болезни Альцгеймера.
- Кокосовое масло. Даёт мозгу энергию, улучшает когнитивные функции, замедляет прогрессирование нейродегенеративных болезней.
- Куркума и чёрный перец. Куркумин в куркуме — это мощное противовоспалительное средство. Чёрный перец при этом улучшает его усвояемость.
- Яйца. В них много холина, который нужен для здоровья мозга, передачи нервных импульсов.
- Шпинат. Это отличный источник железа, фолиевой кислоты. Они поддерживают работу мозга.
- Квашеная капуста. В ней много протиботиков. Хорошее здоровье кишечника положительно сказывается на состоянии мозга.
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