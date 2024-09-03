Психолог утверждает, что порядок на рабочем столе снижает уровень стресса

По мнению немецкого психолога Ирис Домен, поддержание порядка на рабочем столе может значительно улучшить концентрацию и снизить уровень стресса как дома, так и в офисе. Об этом сообщает The South China Morning Post (SCMP).

Психолог уточнила, что беспорядок на рабочем месте может привести к негативным последствиям, таким как критика со стороны руководства и коллег, особенно в тех случаях, когда сотрудник не может быстро найти необходимые документы. Кроме того, хаос на рабочем месте может создать плохое впечатление для клиентов, если профессия человека предполагает общение с людьми. Это может негативно отразиться как на репутации компании, так и на имидже самого работника. Наведение порядка помогает устранить эти стрессовые факторы и ускорить рабочий процесс.

Исследования также показывают, что неряшливо организованное рабочее место может создать впечатление о сотруднике как о неорганизованном и недостаточно преданном своему делу человеке.

Для поддержания позитивного настроя и снижения эмоционального напряжения Домен рекомендует держать на рабочем столе фотографии близких людей. Тем не менее, важно не перегружать стол личными вещами, которые могут отвлекать от работы. Специалисты советуют организовать рабочее пространство по секциям, располагая важные предметы в зоне легкой доступности.