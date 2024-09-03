Диетолог рассказала, сколько времени уйдет на похудение

Жир на животе называют висцеральным. Избавиться от него очень сложно, рассказала «Клопс» врач-диетолог Марина Степаненко.

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В нашем теле есть несколько различных типов жира. Особенно коварен висцеральный, прокомментировала специалист. Он находится в брюшной полости и покрывает внутренние органы. Избыточные отложения могут вызвать проблемы со здоровьем: гипертонию, сахарный диабет, гепатоз (ожирение печени) и метаболический синдром.

«Всему виной неправильное питание. Много углеводов в виде простых сахаров, мучных изделий и жирной пищи приводят к скоплению этого жира. Плюс отсутствие физической нагрузки», — пояснила диетолог.

Если бы человек сразу отрабатывал в спортзале съеденную сладость, то никакого висцерального жира не скапливалось, продолжила Степаненко. «Фартук» на животе — это признак того, что мы едим больше калорий, чем можем потратить.

Есть простой способ выявить лишние отложения. По словам врача, достаточно измерить объём талии. Для женщин значения не должны превышать 80 см, у мужчин — 94 см. Всё, что больше, говорит уже про избыток жира и риск заболеваний.

«Для борьбы с проблемой необходимо принять целый комплекс мер: диеты и физические нагрузки. Если задаться целью, то за полгода можно всё исправить», — обратила внимание доктор.

Регулярные упражнения и тренировки, такие как бег, плавание, велосипедные прогулки помогут укрепить мышцы и сжечь лишний жир. При этом важно избегать жирной пищи, и не переедать. Рекомендуется есть больше свежих овощей и фруктов, а также увеличить потребление белка. Снижение висцерального жира — это не только вопрос внешности, но и здоровья.