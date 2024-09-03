Эксперт рассказала, как защитить организм от вирусов осенью

Осень – время вирусных заболеваний. О защите организма в этот сезон рассказала Общественной службе новостей врач-терапевт Видновской КБ Минздрава МО Зарема Тен.

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По словам медика, подготовить организм к сезонным изменениям помогут несколько медицинских обследований.

«Общий анализ крови помогает выявить скрытые воспалительные процессы в организме и оценить общий уровень иммунитета. Стоит сдать и анализ на витамин D – нехватка этого витамина, который влияет на иммунитет, особенно актуальна в осенне-зимний период, когда снижается солнечная активность. Также это проверка уровня глюкозы – контроль сахара в крови важен, так как его уровень может оказывать влияние на общее состояние здоровья и способность организма бороться с инфекциями. В особенности, это касается пациентов, болеющих сахарным диабетом – им в особенности необходимо контролировать уровень глюкозы крови, так как они подвержены более тяжелому течению любых простудных заболеваний», – пояснила врач.

Помимо медицинских проверок для защиты здоровья нужно соблюдать ряд рекомендаций. К примеру, заниматься спортом, проходить вакцинацию, соблюдать сбалансированное питание, которое должно содержать витамины и минералы, включая витамин C и цинк.

«Соблюдайте гигиену – регулярное мытье рук, использование антисептиков и ношение масок в людных местах могут значительно снизить риск заражения инфекциями. Одевайтесь по погоде, слоями, чтобы адаптироваться к переменчивой осенней погоде. Важно избегать переохлаждения и перегрева, что может ослабить защитные функции организма. Необходимо и соблюдение режима сна – полноценный сон способствует восстановлению организма и поддержке его защитных функций, — объяснила Зарема Тен.

Так, регулярные медпроверки, укрепление иммунитета и соблюдение правил гигиены помогут забыть о сезонных заболеваний и сохранить здоровье.