Врач выделила три привычки, которые могут угрожать здоровью женщин

Терапевт и диетолог из Уфы Регина Доктор выделила несколько привычек, которые могут негативно сказаться на здоровье женщин.

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Первое — отказ от стрингов. Врач объясняет, что тесное белье может привести к переносу кишечной флоры в область мочеиспускательного канала, что увеличивает риск цистита. По её словам, 80% случаев этой инфекции вызываются кишечной палочкой.

Второе — использование ежедневных прокладок. Доктор предупреждает, что влажная среда способствует размножению бактерий, что может привести к молочнице и циститу. Она советует чаще менять нижнее белье в течение дня.

Наконец, эксперт рекомендует избегать добавок с коллагеном. По её мнению, этот белок быстро разрушается в организме и может содержать токсичные вещества. Регина подчеркивает, что БАДы не проходят клинические исследования, что делает их использование рискованным.

Соблюдение этих рекомендаций поможет женщинам сохранить здоровье и избежать неприятных заболеваний.