Врач назвала главную ошибку тех, кто не может уснуть

Доктор Фигура посоветовал встать, если не получается уснуть. Для большинства людей именно такой вариант действий — табу. А потому что логичнее пытаться всеми силами уснуть, а если начать ходить по комнате или что-то делать — только взбодришься. Но у медиков другое мнение. Рассказываем, что британской газете The Mirror рассказала врач Майро Фигура.

По словам специалиста, если за полчаса уснуть не удалось, нужно сменить обстановку.

Она порекомендовала выйти из комнаты и заняться чем-то скучным: например, почитать или посмотреть в окно. Важно: помещение должно быть слабо освещено. Ваша задача — возобновить выработку мелатонина.