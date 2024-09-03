Стал известен продукт, который подготовит организм к морозам

Выяснилось, какой продукт способен поддержать иммунитет, подготовить организм к холодам и защитить от инфекционных заболеваний. Употреблять его нужно хотя бы два раза в неделю.

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Осень – время, когда наш организм подвергается испытаниям: холод, сырость, сокращение светового дня и, конечно же, сезонные простуды. Но не стоит паниковать! В арсенале против инфекций есть мощное оружие – правильное питание. Врач-диетолог Елена Соломатина делится ценным советом: печень трески должна стать обязательным гостем на вашем столе осенью.

Почему именно она? Все дело в богатом составе:

Витамин А: незаменим для нормальной работы иммунной системы, он укрепляет защитные силы организма и помогает противостоять инфекциям.

Витамин D: является мощным иммуностимулятором, который также способствует усвоению кальция и фосфора, необходимых для костей и зубов.

Омега-3 жирные кислоты: основа здоровых клеточных мембран, они защищают от вирусов и бактерий, а также обладают противовоспалительным действием.

Аминокислоты: необходимы для построения белка, а значит, для создания новых клеток, в том числе иммунных.

Печень трески – это не просто вкусный деликатес, это настоящий кладезь полезных веществ, которые помогут вам встретить зиму здоровыми и полными сил.

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