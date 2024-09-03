Пожилым людям объяснили, как избавиться от «старческого запаха»

Чтобы избавиться от «старческого запаха», пожилые люди могут изменить диету, добавив в рацион больше овощей, фруктов и отказавшись от чеснока и лука, рассказала NEWS.ru научный сотрудник лаборатории экологической биохимии Государственного университета просвещения химик Людмила Поликарпова. Кроме того, нужно совершать ежедневные водные процедуры с применением ароматического мыла и гелей, а также использовать дезодоранты и антиперспиранты.

Для борьбы со «старческим запахом» можно использовать ежедневные водные процедуры с применением ароматического мыла, гелей, а также использовать дезодоранты, содержащие ароматические компоненты, антиперспиранты с высоким содержанием алюминия, ароматизированные дезодоранты с антисептиками и ароматическими добавками, — объяснила химик.

Поликарпова отметила, что так называемый старческий запах вызван изменениями в составе пота и выделениями сальных желез кожи у пожилых людей. Это обусловлено старением организма и изменениями в обмене веществ.

Снижается активность клеток в печени и почках, отвечающих за очищение тела от токсинов. Это тоже может увеличить интенсивность запаха пота и кожного сала, — добавила специалист.

Ранее тревел-блогер Наталия Ансталь посоветовала пожилым людям для отдыха обратить внимание на экскурсионные и пляжные туры. Она подчеркнула, что выбор зависит от предпочтений самих пенсионеров.