Врач ответил, сколько волос в день выпадает у здоровых людей

Это нормальное обновление и не говорит о какой-то проблеме. При этом подсчитывать выпадающие волосы лучше за всю неделю, а не за день. Проверить здоровье нужно в том случае, если за 7 дней выпало намного больше, чем 350 волос, отметил Григорий Флакс. Также врач назвал самые распространённые причины выпадения волос.

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Почему волосы вообще выпадают

У человека на голове около 100 000 волос. Каждый волос живёт свой срок и выпадает независимо от других. На его месте вырастает новый.

Этот процесс никогда не останавливается. Он нужен, чтобы волосы и кожа головы оставались здоровыми. Если бы волосы не выпадали, они становились бы слишком старыми и ломкими, а на коже копилась бы грязь.

«При естественном процессе обновления волосяного покрова в среднем норма составляет порядка 50–100 волос ежедневно», — объяснил Григорий Флакс РИА «Новости».

Лучше считать за неделю: если выпало не более 350 волос, то это норма и беспокоиться не о чем.

Из-за чего начинают лысеть

При нездоровом выпадении волос теряется больше, чем отрастает новых. Как объяснил врач, на выпадение волос влияют:

наследственность;

возраст;

гормоны;

стресс;

питание;

время года;

лекарства;

некачественный уход.

Ранее стало известно, что учёные нашли средство, которое спасает от облысения. Что за вещество — узнайте здесь.