Врач раскрыл вред супов

Супы вредны из-за того, что создают ложное чувство сытости, рассказал в беседе с «Радио 1» врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев. По его словам, из-за этого хочется чем-нибудь перекусить.

Если у человека лишний вес или ожирение, то суп, наоборот, ему мешает. Я как врач не рекомендую людям с лишним весом есть суп, — объяснил медик.

Врач отметил, что суп создает такое ощущение сытости, как от воды, поэтому насыщение быстро проходит. Человек ест меньше правильной пищи и скоро вновь начинает испытывать голод, из-за чего возникает желание подкрепиться чем-нибудь.

Эндокринолог подчеркнул, что это блюдо рекомендуется людям с обострением болезней ЖКТ. Однако важно не привить отвращение с детства к супам.

Детям или людям с обострением болезней желудочно-кишечного тракта суп, естественно, показан. Мамы и бабушки часто заставляют детей есть суп. Это приводит к обратной реакции — детей тошнит от вида супа, они не хотят есть его принципиально, — добавил Калинчев.

Ранее врач-диетолог Галина Дегтярева рассказала, что можно выпить полстакана воды, чтобы справиться с ночным голодом. По ее словам, если это не помогает, можно съесть что-нибудь не очень калорийное.