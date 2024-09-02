Красивая осанка: лучшие упражнения для крепкой спины

Спина является одной из самых важных частей нашего тела, ведь именно она поддерживает все остальные мышцы. Укрепление спины помогает избежать болей и травм, а также улучшает осанку и общее самочувствие. Ловите 5 самых эффективных и зарекомендовавших себя упражнений!

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Подтягивания на турнике

На самом деле, это одно из самых лучших упражнений для спины, так как задействует множество мышц — от верхней части спины до плеч и рук. Для выполнения подтягиваний нужно висеть на турнике, подтягивая тело вверх так, чтобы подбородок оказался над перекладиной. Повторите упражнение 10—15 раз.

Гиперэкстензия

Направлено на укрепление нижней части спины, для него потребуется тренажер. Ложитесь на живот, вытягивайте руки вперед и поднимайте верхнюю часть тела вверх, сохраняя спину прямой. Вернитесь в исходное положение и повторите 15—20 раз.

Становые тяги

Помогает укрепить верхнюю и среднюю часть спины, а также ягодицы и ноги. Возьмите гантели или штангу, стойте прямо, опустите руки вниз и медленно поднимайте их вверх, выпрямляя спину. Не забудьте страховочный ремень, если вес тяжелый. Повторите 12—15 раз.

Лопаточная тяга

Упражнение направлено на укрепление мышц верхней части спины. Возьмите гантели в руки, наклонитесь вперед, вытяните руки вниз и медленно поднимайте их вверх, сгибая локти. Повторите упражнение 10—12 раз.

Планка

Позволит не только укрепить спину, но и поработать над всем телом. Ложитесь на пол, опираясь на локти и носки, поддерживайте тело в прямой линии, напрягая мышцы корпуса. Держитесь в планке 30—60 секунд.

Практикуйте эти упражнения регулярно, и вы заметите положительные изменения уже через несколько недель. Берегите свое здоровье и тренируйте спину с удовольствием!