Назван простой способ сделать ходьбу полезнее

Если вместо привычной ходьбы двигаться вперед спиной, можно получить дополнительную пользу для здоровья считает физиотерапевт Кристиан Бартон из Университета Ла Троба в Мельбурне (Австралия). Этот простой способ он назвал The Guardian.

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Ходьба задом наперед стала набирать популярность в Китае, а затем и в других странах. По мнению Бартона, движение вперед спиной действительно может сделать ходьбу полезнее.

«Она помогает развить то, что мы называем проприоцепцией — способностью мышц и суставов взаимодействовать с мозгом, посылать и получать ответные сигналы», — отметил эксперт.

Физиотерапевт пояснил, что, когда человек идет вперед спиной, работают мышцы, которые обычно бездействуют. Со временем такие тренировки улучшают координацию и помогают предотвратить падение, что особенно важно для пожилых, считает Бартон.

Он также отметил, что при ходьбе задом наперед снижается нагрузка на колени, так как основной вес берут на себя мышцы бедра.

Ранее физиолог британский физиолог Том Йейтс раскрыл суточную норму ходьбы для увеличения продолжительности жизни. По его словам, ежедневные десятиминутные прогулки могут дать дополнительный год жизни.