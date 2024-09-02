Простейшие способы снизить давление без лекарств

Терапевт Игорь Видяскин в беседе с NEWS.ru объяснил, что снизить артериальное давление можно без медикаментов, естественными способами, такими как спорт и здоровое питание. По его словам, важно регулярно заниматься физкультурой, например ходьбой, плаванием или йогой. Достаточно 30 минут тренировок в день, добавил врач.

Видяскин подчеркнул, что для снижения давления необходимо добавить в рацион овощи, фрукты, цельнозерновые и нежирные продукты, богатые белками. Кроме того, важно ограничить себя в соли и животных жирах.

Полностью исключите алкоголь и курение. Не злоупотребляйте кофе, так как кофеин может временно повысить артериальное давление, — отметил терапевт.

Видяскин рекомендовал медитации и массаж. Он утверждает, что важно найти способ справляться со стрессом и регулярно практиковать его. Кроме того, при повышенном давлении необходимо следить за весом — лишние килограммы лучше сбросить.

Важно отметить, что эти методы могут быть эффективными для снижения артериального давления, но они не заменяют медицинской консультации. Если у вас высокое давление, обязательно проконсультируйтесь с врачом для определения наилучшего плана лечения, — заключил врач.

Ранее врач-кардиолог, терапевт Светлана Павличенко рассказала, что о стенокардии могут говорить ощущения сжатия и давления в сердце. По ее словам, диабетики могут по-другому испытывать эту боль или вовсе не чувствовать.