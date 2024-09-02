Женщинам после 50 рассказали, как восполнить дефицит кальция

Чтобы женщинам после 50 лет восполнить дефицит кальция, им можно добавить в рацион молочные продукты или яичную скорлупу, рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» врач-терапевт Андрей Кондрахин. По его словам, женский организм начинает терять кальций после 40–45 лет из-за снижения уровня эстрогенов.

Кальциевый обмен построен на гормональном статусе женщины. Он закладывается с тем условием, что будут беременности. Много кальция тоже не должно быть в организме — важен баланс. Но со временем он становится хуже, усвояемость и количество данного химического элемента снижаются, — объяснил медик.

Врач отметил, что, если уровень кальция сильно ниже нормы, молочные продукты и скорлупа яиц не помогут. В таком случае нужно подключать специальные препараты.

Нехватка кальция может привести к нарушению кислотности желудка, нарушениям паращитовидных желез, воспалению кишечника и остеопорозу, предупредил терапевт. Кальций теряется из-за того, что человек начинает меньше двигаться, поэтому важно заниматься умеренными физическими нагрузками, добавил Кондрахин.

Ранее терапевт Анастасия Тимощенко рассказала, что чаще всего камни в почках образуются на фоне инфекций в этих органах, а также из-за ожирения и артериальной гипертензии. По ее словам, недуг также развивается из-за нарушения обмена веществ, в том числе кальция.