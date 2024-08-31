Кардиолог рассказал о мерах профилактики болезней осенью

Врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с RT рассказал о мерах, которые необходимо принимать, чтобы поддерживать организм в жаркую погоду.

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«Все меры точно те же самые, которые обычно мы принимаем летом. Мы так же пьём воду, одеваемся по погоде, старясь носить одежду в светлых тонах, потому что тёплые тона дают нагрев, особенно тёмный цвет», — рассказал специалист.

Кондрахин отметил, что хоть первая неделя сентября и будет тёплой, но не стоит забывать, что на календаре осень.

«Уже осень, и надо одеваться исключительно по погоде. Всё-таки уже начинает холодать в вечернее время. Соответственно, если днём жарко, то вечером (нужно приодеться. — RT), чтобы избежать сильного контраста температур», — добавил врач.

Отвечая на вопрос о том, нужно ли принимать какие-либо витаминные добавки для поддержки организма, собеседник RT обратил внимание на то, что любые витаминные добавки нужно принимать только в том случае, если человек болен.

«Тогда мы можем порекомендовать (принимать витамины. — RT). Но если никаких проблем нет с организмом, то дополнительные витамины просто выведутся из организма. Поэтому мы спокойно живём, питаясь теми витаминами, которые нам даёт природа», — заключил Кондрахин.

Ранее врач-терапевт Марина Тогушова заявила, что осенний период характеризуется изменением погодных условий: холодный воздух и повышенная влажность создают благоприятную среду для вирусов.