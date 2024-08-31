Что ни в коем случае нельзя делать при эпизоде сонного паралича

Сонный паралич представляет собой состояние, при котором человек просыпается, но не способен двигаться и говорить. Многие люди могут даже видеть вещи и слышать звуки, которых на самом деле нет. Доктор медицинских наук Джо Уиттингтон рассказал, чего не стоит делать при эпизоде сонного паралича.

© Unsplash

По словам эксперта, это состояние обычно возникает, когда человек находится между состоянием бодрствования и сном. В это время мозг посылает сигналы тормозным нейронам, чтобы деактивировать скелетные мышцы, что, по сути, вызывает паралич.

Чего никогда не следует делать. Номер один: не верьте всему, что вы испытываете во время сонного паралича. У вас могут быть очень яркие галлюцинации, и они часто неприятны.

Во-вторых, Джо Уиттингтон рекомендует не сосредоточиваться на видениях — помните, что они нереальны. Это позволит вам переключить внимание на что-то другое.

В-третьих, если вы не хотите увидеть то, к чему вы не готовы, лучше закройте глаза. И, наконец, не пытайтесь выйти из сонного паралича, поскольку таким образом вы можете спровоцировать панику.

Вместо этого сосредоточьтесь на небольших движениях, например, попробуйте подвигать мизинцем на руке или ноге. Это может разбудить вашу нервную систему и помочь вам выйти из паралича.