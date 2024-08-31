Диетолог рассказал, какие продукты помогут предотвратить рак

В недавнем интервью с «Комсомольской правдой» диетолог и нутрициолог Дмитрий Семирядов поделился важной информацией о компонентах питания, способствующих снижению риска развития онкологических заболеваний. Эксперт подчеркнул, что хотя ни один продукт не может гарантировать полную защиту от рака, здоровое питание играет ключевую роль в поддержании общего здоровья.

Семирядов отметил, что чрезмерное потребление ультрапереработанных продуктов, таких как чипсы и сладости, связано с повышенным риском онкологических заболеваний. Это объясняется высоким содержанием добавленных сахаров, жиров и консервантов, которые могут вызывать хроническое воспаление в организме.

Среди полезных продуктов диетолог выделил брокколи, содержащую сульфорафан, который может снизить вероятность колоректального рака. Морковь, благодаря высокому содержанию бета-каротина, по данным исследований, снижает риск рака желудка на четверть.

Бобовые культуры, такие как чечевица и фасоль, являются отличным источником растительного белка и клетчатки, которые помогают снизить риск рака, особенно рака толстой кишки. Они также способствуют улучшению общего состояния здоровья, заменяя животные белки.

Ягоды, особенно черника и малина, благодаря антоцианам, помогают уменьшить риск развития различных видов рака. Кроме того, Семирядов упомянул о пользе орехов, куркумы, чеснока, цитрусовых, жирной рыбы, зеленого чая и оливкового масла для профилактики онкологических заболеваний.