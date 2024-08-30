Почему регулярный секс полезен для мужчин

Регулярный секс защищает организм мужчины от вирусов и спасает от депрессии, рассказала «Инфо24» практикующий психолог и сексолог Александра Миллер. По ее словам, этому способствует выработка иммуноглобулина А.

Регулярный секс является и средством для профилактики депрессии, препятствует частым простудным и вирусным заболеваниям, так как при занятии сексом в организме вырабатывается большое количество иммуноглобулина А, который нейтрализует вредоносные вирусы в дыхательных путях, дыхательные процессы становятся наиболее глубокими, что непосредственным образом влияет на сжигание лишних килограммов, — отметила сексолог.

Она добавила, что при влюбленности мужчины в женщину, с которой он занимается сексом, даже ожидание физической близости приводит к выбросу большого количества гормонов в кровь. Среди них — дофамин и серотонин, мощные антидепрессанты. После этого у мужчины снижается уровень стресса и улучшается сон, а на следующий день повышается концентрация внимания и продуктивность.

При этом гормоны вырабатываются только в том случае, если секс происходит между влюбленными людьми. Иначе физическая близость больше напоминает поход в спортзал, подытожила Миллер.

Ранее коуч Альмара Абгарян рассказала: чтобы всегда получать удовольствие в постели, не нужно заниматься сексом через силу. По ее словам, многие женщины боятся обидеть партнера, однако для своего блага нужно отбросить сомнения и тактично сообщить мужчине о желании прекратить близость.