Диетолог рассказала, что сливы замедляют старение организма

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что сливы нормализуют работу желудочно-кишечного тракта и замедляют процессы старения в организме.

«Клетчатка в составе фрукта хорошо забирает на себя все токсины, которые образуются у нас в процессе переваривания или поступают извне», — объяснила она в разговоре с сайтом «Москва 24».

Также содержащиеся в сливах калий и магний способствуют укреплению сердечно-сосудистой системы, отметила Соломатина.

Кроме того, по её словам, в тёмной сливе много антиоксидантов, они замедляют старение организма и защищают его от свободных радикалов.

Ранее врач-диетолог Анна Белоусова в беседе с НСН заявила, что лучше всего выбирать горький шоколад, так как он более полезен.